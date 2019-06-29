Путин и Абэ отмечают положительную тенденцию развития японо-российских отношений во многих областях

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ констатировали серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по многим направлениям.
"Сегодня мы наблюдаем положительную тенденцию в японо-российских отношениях во всех областях. Мы только что участвовали в церемонии завершения проведенных впервые в истории японо-российских перекрестных годов и благодаря этим годам мы успешно укрепили, расширили и активизировали обмены между народами двух стран", - заявил Абэ в ходе переговоров с президентом РФ в субботу.
Он также отметил, что впервые за девять лет состоялся японо-российский совет губернаторов, в котором приняли участие беспрецедентно много губернаторов двух стран.
"Теперь для того, чтобы увеличить поток людей между двумя странами как минимум до 400 тысяч человек до 2023 года, мы стремимся к расширению почвы обменов, в том числе путем (проведения) чемпионата мира по регби, токийских Олимпийских и Паралимпийских игр", - добавил премьер Японии.
Российский лидер со своей стороны поблагодарил Абэ за то, что, несмотря на большой объем работы, связанной с подготовкой саммита "двадцатки", японская сторона пригласила президента РФ и российскую делегацию принять участие также в отдельном визите в Японию.
"Действительно, я с вами согласен, по очень многим направлениям мы серьезным образом продвинулись в развитии наших отношений", - заявил Путин.
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