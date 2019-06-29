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СНГ 29.06.2019 19:38

Путин и Абэ отмечают положительную тенденцию развития японо-российских отношений во многих областях

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ констатировали серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по многим направлениям.

"Сегодня мы наблюдаем положительную тенденцию в японо-российских отношениях во всех областях. Мы только что участвовали в церемонии завершения проведенных впервые в истории японо-российских перекрестных годов и благодаря этим годам мы успешно укрепили, расширили и активизировали обмены между народами двух стран", - заявил Абэ в ходе переговоров с президентом РФ в субботу.

Он также отметил, что впервые за девять лет состоялся японо-российский совет губернаторов, в котором приняли участие беспрецедентно много губернаторов двух стран.

"Теперь для того, чтобы увеличить поток людей между двумя странами как минимум до 400 тысяч человек до 2023 года, мы стремимся к расширению почвы обменов, в том числе путем (проведения) чемпионата мира по регби, токийских Олимпийских и Паралимпийских игр", - добавил премьер Японии.

Российский лидер со своей стороны поблагодарил Абэ за то, что, несмотря на большой объем работы, связанной с подготовкой саммита "двадцатки", японская сторона пригласила президента РФ и российскую делегацию принять участие также в отдельном визите в Японию.

"Действительно, я с вами согласен, по очень многим направлениям мы серьезным образом продвинулись в развитии наших отношений", - заявил Путин.

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Тэги: ЯПОНИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]