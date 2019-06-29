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Транспорт и связь 29.06.2019 15:26

ГААД получит 8,6 млн манатов на реконструкцию автодорог в Ясамальском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 8,6 млн манатов на меры по реконструкцию автодорог на территории Ясамальского района Баку.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Р.Бабаев

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]