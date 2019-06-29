ГААД получит 8,6 млн манатов на реконструкцию автодорог в Ясамальском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 8,6 млн манатов на меры по реконструкцию автодорог на территории Ясамальского района Баку.

Средства на эти цели будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2019 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Р.Бабаев