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Внутренняя политика 29.06.2019 15:52

Президент Азербайджана повысил в звании начальника Главного управления по особым оперативно-розыскным мероприятиям МВД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил звание генерал-майора начальнику Главного управления по особым оперативно-розыскным мероприятиям МВД республики Ильгару Сеидову.

Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МВД, ЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]