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Регион 29.06.2019 18:06

Иран будет продолжать противостоять санкциям США - Зариф

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран будет сопротивляться американским санкциям так же решительно, как боролся с Ираком во время ирано-иракской войны, передают в субботу иранские СМИ.

"Мы сопротивлялись тогда (во время ирано-иракской войны - ИФ) и будем это делать сейчас", - приводят издания слова Зарифа.

"Мы никогда не забудем, что западный мир поддерживал и вооружал (бывшего президента Ирака - ИФ) Саддама Хусейна. Совбез ООН никогда не осуждал отравление наших людей", - подчеркнул иранский министр, имея в виду химическую атаку на город Сердешт в июне 1987 года.

8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из иранского ядерного соглашения и о восстановлении экономических санкций в отношении Ирана, включая нефтяные.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]