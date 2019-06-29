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Дальнее зарубежье 29.06.2019 20:00

Помпео назвал тесные отношения США и Южной Кореи опорой безопасности в регионе

Госсекретарь США Майк Помпео в субботу высоко оценил взаимоотношения между Соединенными Штатами и Южной Кореей.

"Приятно быть снова в Сеуле. Наш всеобъемлющий стратегический альянс с Южной Кореей является опорой безопасности, стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе", - написал Помпео в твиттере.

Ранее президент США Дональд Трамп прибыл в Южную Корею из Японии, где он принимал участие в двухдневном саммите G20 в Осаке. В демилитаризованной зоне, возможно, состоится встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, АЛЬЯНС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]