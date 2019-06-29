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Происшествия 29.06.2019 18:50

Четыре члена одной семьи пострадали при пожаре в Губинском районе

Пожар произошел в двухкомнатном доме в селе Амсар Губинского района в результате взрыва находившегося на дворовом участке газового баллона, сообщается на сайте МЧС Азербайджана.

«В результате возгорания пострадала находившаяся в доме семья Нуриевых: супруги и двое детей», - отмечается в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, пожар потушен.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРОИСШЕСТВИЯ, ПОЖАР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]