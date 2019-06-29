Четыре члена одной семьи пострадали при пожаре в Губинском районе

Пожар произошел в двухкомнатном доме в селе Амсар Губинского района в результате взрыва находившегося на дворовом участке газового баллона, сообщается на сайте МЧС Азербайджана.

«В результате возгорания пострадала находившаяся в доме семья Нуриевых: супруги и двое детей», - отмечается в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, пожар потушен.

Р.Бабаев