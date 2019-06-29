Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.06.2019 20:51

В Сеуле прошли демонстрации в связи с визитом Трампа

Жители Сеула вышли на улицы столицы, часть из них выступала против визита президента США Дональда Трампа в страну, а другие приветствовали американского лидера, сообщает в субботу агентство "Ренхап".

В частности, сторонники тесных взаимоотношений Южной Кореи и США собрались в центре Сеула, некоторые из них держали в руках баннеры с надписью "Спасибо, Америка".

В то же время протестная акция прошла на площади Кванхвамун в центральной части Сеула, ее участники резко выступают против визита Трампа в Южную Корею.

"Это угрожает миру на Корейском полуострове", - говорится в заявлении одной из групп протестующих. "Мы осуждаем Трампа за применение санкций против Северной Кореи и вмешательство в ее внутреннюю политику", - подчеркивается в заявлении.

По данным агентства, в митинге против Трампа приняли участие около 1,5 тыс. человек. Они прошли маршем от площади Кванхвамун до одной из станций метрополитена, призывая к отмене американских и международных санкций против КНДР.

Президент США Дональд Трамп в субботу прибыл в Южную Корею из Японии, где принимал участие в двухдневном саммите G20 в Осаке. В демилитаризованной зоне, возможно, состоится встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ТРАМП, ДЕМОНСТРАЦИИ


Похожие новости


Южнокорейский президент считает, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира Иванка Трамп прибыла в Южную Корею с четырехдневным визитом Трамп заявил, что ему нравится ситуация с переговорами между Пхеньяном и Сеулом В меню обеда Трампа в Сеуле включены креветки с "дипломатическим подтекстом" - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]