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СНГ 29.06.2019 21:15

Дипломаты РФ и Японии обсуждают возможность создания режима свободного передвижения между жителями Сахалина и Хоккайдо

Российские и японские дипломаты приступают к обсуждению вопроса введения режима свободного передвижения между жителями Сахалина и Хоккайдо, сообщил журналистам замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Мы продолжим переговоры по российскому предложению о режиме свободного передвижения между жителями Сахалинской области и Хоккайдо. Эти переговоры сейчас официально не начаты. Мы сейчас обсуждаем вопросы создания такого режима", - сказал Моргулов журналистам по завершении российско-японских переговоров на высшем уровне в Осаке.

Он заверил, что "эта работа будет продолжена".

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Тэги: РОССИЯ, ЯПОНИЯ, САХАЛИН, ПЕРЕДВИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]