Сборная Азербайджана занимает с 24 медалями 8 место в командном зачете на II Евроиграх в Минске

Сборная Азербайджана имеет в своем активе на проходящих в Минске II Европейских играх 24 медали различного достоинства, занимая восьмое общекомандное место.
Пять из них являются наградами высшей пробы, семь – серебряные, 12 – бронзовые.
Чемпионами II Евроигр в составе азербайджанской команды стали борцы вольного стиля Махир Амирасланов, Гаджи Алиев и Мария Стадник, боксер Альфонсо Домингес и каратист Асиман Гурбанлы.
Два серебряные и одну бронзовую медали имеют в своем активе акробаты Абдулла Аль-Мешаихи – Рухидил Гурбанлы.
Серебряные медали II Евроигр завоевали дзюдоист Рустам Оруджев, самбист Агасиф Самедов, борцы вольного стиля Нурмагомед Гаджиев и Эльмира Гамбарова, каратистка Ирина Зарецка.
Бронзу завоевали самбисты Мехман Халилов и Эмиль Гасанов, дзюдоисты Хидаят Гейдаров, Мамедали Мехтиев, Эльмар Гасымов и Ирина Киндзерская, борцы вольного стиля Гаджимурад Гаджиев, Джамаледдин Магомедов и Алена Колесник, боксер Лоренцо Сотомайор и каратист Роман Гейдаров.
Р.Бабаев
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