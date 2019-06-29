Сборная Азербайджана занимает с 24 медалями 8 место в командном зачете на II Евроиграх в Минске

Сборная Азербайджана имеет в своем активе на проходящих в Минске II Европейских играх 24 медали различного достоинства, занимая восьмое общекомандное место.

Пять из них являются наградами высшей пробы, семь – серебряные, 12 – бронзовые.

Чемпионами II Евроигр в составе азербайджанской команды стали борцы вольного стиля Махир Амирасланов, Гаджи Алиев и Мария Стадник, боксер Альфонсо Домингес и каратист Асиман Гурбанлы.

Два серебряные и одну бронзовую медали имеют в своем активе акробаты Абдулла Аль-Мешаихи – Рухидил Гурбанлы.

Серебряные медали II Евроигр завоевали дзюдоист Рустам Оруджев, самбист Агасиф Самедов, борцы вольного стиля Нурмагомед Гаджиев и Эльмира Гамбарова, каратистка Ирина Зарецка.

Бронзу завоевали самбисты Мехман Халилов и Эмиль Гасанов, дзюдоисты Хидаят Гейдаров, Мамедали Мехтиев, Эльмар Гасымов и Ирина Киндзерская, борцы вольного стиля Гаджимурад Гаджиев, Джамаледдин Магомедов и Алена Колесник, боксер Лоренцо Сотомайор и каратист Роман Гейдаров.

Р.Бабаев