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Спорт 29.06.2019 21:17

Сборная Азербайджана занимает с 24 медалями 8 место в командном зачете на II Евроиграх в Минске

Сборная Азербайджана имеет в своем активе на проходящих в Минске II Европейских играх 24 медали различного достоинства, занимая восьмое общекомандное место.

Пять из них являются наградами высшей пробы, семь – серебряные, 12 – бронзовые.

Чемпионами II Евроигр в составе азербайджанской команды стали борцы вольного стиля Махир Амирасланов, Гаджи Алиев и Мария Стадник, боксер Альфонсо Домингес и каратист Асиман Гурбанлы.

Два серебряные и одну бронзовую медали имеют в своем активе акробаты Абдулла Аль-Мешаихи – Рухидил Гурбанлы.

Серебряные медали II Евроигр завоевали дзюдоист Рустам Оруджев, самбист Агасиф Самедов, борцы вольного стиля Нурмагомед Гаджиев и Эльмира Гамбарова, каратистка Ирина Зарецка.

Бронзу завоевали самбисты Мехман Халилов и Эмиль Гасанов, дзюдоисты Хидаят Гейдаров, Мамедали Мехтиев, Эльмар Гасымов и Ирина Киндзерская, борцы вольного стиля Гаджимурад Гаджиев, Джамаледдин Магомедов и Алена Колесник, боксер Лоренцо Сотомайор и каратист Роман Гейдаров.

Р.Бабаев

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Тэги: ЕВРОИГРЫ, МЕДАЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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