Антироссийские санкции лишили фермеров ФРГ рынка сбыта, отмечает немецкий политик

Премьер-министр федеральной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала санкции в отношении России.
"Они (санкции - ИФ) привели к тому, что Россия в плане сельского хозяйства обеспечивает себя самостоятельно. Наши крестьяне больше не могут поставлять продукты в Россию. В других отраслях Россия активнее ориентируется на Китай", - заявила она в интервью газете "Хамбургер абенблатт".
По ее словам, необходимо стремиться к тому, чтобы шаг за шагом снять санкции. Но для этого необходимо урегулировать украинский кризис и поэтапно выполнить минские договоренности.
"Я вижу, что и граждане хотят, чтобы Германия и Россия оставались в диалоге", - добавила Швезиг.
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