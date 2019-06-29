Антироссийские санкции лишили фермеров ФРГ рынка сбыта, отмечает немецкий политик

Премьер-министр федеральной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала санкции в отношении России.

"Они (санкции - ИФ) привели к тому, что Россия в плане сельского хозяйства обеспечивает себя самостоятельно. Наши крестьяне больше не могут поставлять продукты в Россию. В других отраслях Россия активнее ориентируется на Китай", - заявила она в интервью газете "Хамбургер абенблатт".

По ее словам, необходимо стремиться к тому, чтобы шаг за шагом снять санкции. Но для этого необходимо урегулировать украинский кризис и поэтапно выполнить минские договоренности.

"Я вижу, что и граждане хотят, чтобы Германия и Россия оставались в диалоге", - добавила Швезиг.