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Дальнее зарубежье 29.06.2019 21:40

Антироссийские санкции лишили фермеров ФРГ рынка сбыта, отмечает немецкий политик

Премьер-министр федеральной немецкой земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала санкции в отношении России.

"Они (санкции - ИФ) привели к тому, что Россия в плане сельского хозяйства обеспечивает себя самостоятельно. Наши крестьяне больше не могут поставлять продукты в Россию. В других отраслях Россия активнее ориентируется на Китай", - заявила она в интервью газете "Хамбургер абенблатт".

По ее словам, необходимо стремиться к тому, чтобы шаг за шагом снять санкции. Но для этого необходимо урегулировать украинский кризис и поэтапно выполнить минские договоренности.

"Я вижу, что и граждане хотят, чтобы Германия и Россия оставались в диалоге", - добавила Швезиг.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]