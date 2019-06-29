В Коврове Владимирской области оценивают степень повреждения жилого пятиэтажного дома, пострадавшего во время взрыва и пожара, а также размер ущерба, нанесенного жителям, сообщается на сайте администрации города.
Речь об этом шла на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось в субботу.
По предварительным, визуальным оценкам, наружные и несущие стены дома не пострадали. Разрушена межквартирная перегородка между квартирами №№ 41 и 24. Взрывной волной выбито 18 окон и 20 дверей.
"Скорее всего, 30 июня дом будет обследован при помощи диагностического комплекса "Струна-М", - говорится в сообщении.
Глава региона Владимир Сипягин заверил собравшихся, что городу будет оказана всемерная поддержка, в том числе и финансовая.
В настоящее время электроэнергия подаётся во все квартиры, кроме той, в которой произошел взрыв. От газа отключен только один подъезд, от водоснабжения - один стояк.
По состоянию на 16.00 территория дома очищена от последствий взрыва, идет разбор в пострадавших квартирах. Территорию круглосуточно охраняют полицейские.
В ходе встречи с жителями глава региона и глава города заверили жителей, что им будет оказана всемерная поддержка. До конца сегодняшнего дня будут установлены двери в пострадавшем подъезде. Затем специалисты оценят ущерб каждого пострадавшего.
Как сообщалось, около 23:00 28 июня в полицию обратилась местная жительница, сообщив, что ее сын в нетрезвом состоянии хулиганит, выгнал ее из дома. Женщина просила о помощи, обозначив, что сын может включить газовую колонку в квартире, где остался муж-инвалид.
Прибывшие полицейские попытались успокоить дебошира, однако это не удалось. На место к дому N 1/2 по улице Зои Космодемьянской они вызвали сотрудников поисково-спасательного отряда администрации города Коврова.
При вскрытии входной двери раздался хлопок, произошла детонация бытового газа, возник пожар и задымление.
После осмотра места происшествия следователи и криминалисты выдвинули основную версию случившегося - неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники.
На кухне квартиры, где произошел инцидент, в месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке вырваны соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа, скоплению его паров в помещении и наступлению последствий.
В результате произошедшего один человек погиб, 11 пострадали.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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