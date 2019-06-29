Посол США в Кишиневе не знает, где находится молдавский олигарх Плахотнюк

Посол США в Молдавии Дерек Хоган опроверг информацию о том, что он убедил молдавского олигарха Владимира Плахотнюка сложить полномочия и перейти в оппозицию, предоставив ему личные гарантии безопасности.

"Я не знаю, где в настоящее время находится бывший председатель Демпартии Владимир Плахотнюк. Я читал в молдавских СМИ, что он, может быть, находится в США. Мне об этом ничего неизвестно. У него есть деловые интересы во всем мире, возможно, включая США, но где он находится сейчас - я не знаю", - сказал Хоган в субботу в интервью молдавскому телеканалу PRO-TV.

"Между нами не было никакого соглашения. Мы, дипломаты, говорили со всеми политическими партиями и их руководством. Моя роль в качестве посла заключалась в том, чтобы развивать хорошие отношения с лидерами всех политических партий, включая Плахотнюка. И я могу вам сказать, что он лично не сообщал мне, где он находится сейчас. На последней встрече 14 июня мы говорили о ситуации в стране, о том, что необходимо обеспечить мирную передачу власти и не допускать противостояния. Никто никакие гарантии личной безопасности не обсуждал", - заявил посол.

Отвечая на вопрос о возможной экстрадиции молдавского олигарха, он сказал: "Это вполне возможно, если правительство США получит запрос об экстрадиции. Тогда США проанализируют этот запрос по существу дела. Если в результате анализа придут к выводу, что этого человека необходимо будет экстрадировать в его родную страну, это может произойти", - подчеркнул Хоган.

Как сообщалось, 14 июня завершился острый политический кризис в Молдавии. Демпартия не хотела признавать новое парламентское большинство и правительство, в результате чего в Молдавии возникло двоевластие. После того как все внешние партнеры, включая Россию, США и Евросоюз признали новое правительство, сформированное правым блоком ACUM и Партией социалистов, правительство премьера Павла Филипа подало в отставку, а Демпартия перешла в оппозицию.

Между тем, в офис Демпартии приезжал посол США и беседовал с Плахотнюком. Сразу после этого Плахотнюк и его ближайшее окружение уехали из страны. Еще через неделю он заявил в социальных сетях, что сложил с себя полномочия председателя партии. В субботу все руководство Демократической партии (ДПМ) подало в отставку.

На прошлой неделе молдавские СМИ сообщили, что Плахотнюк находится в Майями. По неподтвержденной информации, он уехал из Кишинева 14 июня через Приднестровье в Одессу, а оттуда вылетел в Лондон, затем - в США. Новый министр внутренних дел Молдавии, один из лидеров новой правящей коалиции Андрей Нэстасе обратился в ФБР за помощью в расследовании кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдавии и других преступлений, в которых предположительно, сыграл роль Плахотнюк.