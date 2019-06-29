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ТЭК 29.06.2019 22:58

Новак: более целесообразно продлевать сделку ОПЕК+ на 9 месяцев

Сделку ОПЕК+ более целесообразно продлевать на 9 месяцев, заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

"Нам кажется более целесообразным пройти зимний период также в рамках соглашения, то есть ближе наверно быть к девяти месяцам, потому что в зимний период трудно выходить из сделки, когда падает спрос, а в летний период спрос повышается", - сказал он.

"Я надеюсь, что у нас общие подходы сформулированы, нам нужно будет обсудить итоги июньские, если у нас будет JMMC. Мы посмотрим по прогнозу, у нас обычная работа будет, которую мы проводим в рамках ОПЕК+. Что касается продления, наверно, мне кажется, что это решение достаточно консолидированное", - сказал министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, СДЕЛКА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]