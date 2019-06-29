Новак: более целесообразно продлевать сделку ОПЕК+ на 9 месяцев

Сделку ОПЕК+ более целесообразно продлевать на 9 месяцев, заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.

"Нам кажется более целесообразным пройти зимний период также в рамках соглашения, то есть ближе наверно быть к девяти месяцам, потому что в зимний период трудно выходить из сделки, когда падает спрос, а в летний период спрос повышается", - сказал он.

"Я надеюсь, что у нас общие подходы сформулированы, нам нужно будет обсудить итоги июньские, если у нас будет JMMC. Мы посмотрим по прогнозу, у нас обычная работа будет, которую мы проводим в рамках ОПЕК+. Что касается продления, наверно, мне кажется, что это решение достаточно консолидированное", - сказал министр.