Новак: более целесообразно продлевать сделку ОПЕК+ на 9 месяцев

Сделку ОПЕК+ более целесообразно продлевать на 9 месяцев, заявил министр энергетики РФ Александр Новак журналистам.
"Нам кажется более целесообразным пройти зимний период также в рамках соглашения, то есть ближе наверно быть к девяти месяцам, потому что в зимний период трудно выходить из сделки, когда падает спрос, а в летний период спрос повышается", - сказал он.
"Я надеюсь, что у нас общие подходы сформулированы, нам нужно будет обсудить итоги июньские, если у нас будет JMMC. Мы посмотрим по прогнозу, у нас обычная работа будет, которую мы проводим в рамках ОПЕК+. Что касается продления, наверно, мне кажется, что это решение достаточно консолидированное", - сказал министр.
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