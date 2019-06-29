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Дальнее зарубежье 29.06.2019 23:25

В Пхеньяне положительно восприняли предложение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

Глава отдела американских отношений МИД КНДР Чо Сон Ху заявила, что возможная встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном будет иметь большое значение для двух стран, передают в субботу южнокорейские СМИ.

"Если встреча будет реализована, она станет еще одним значимым событием в дальнейшем углублении отношений между двумя лидерами и в развитии двусторонних отношений", - приводят издания слова Чо Сон Ху.

По ее словам, предложение Трампа о встрече с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне является "интересным".

Ранее Трамп заявил, что не имеет ничего против того, чтобы пересечь ненадолго границу с КНДР во время визита в демилитаризованную зону.

"Без проблем", - сказал он в субботу на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, был бы он готов ступить на северокорейскую территорию, если в демилитаризованной зоне у него состоятся переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп прибыл в Южную Корею из Японии, где он принимал участие в двухдневном саммите G20 в Осаке.

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Тэги: КНДР, США, ВСТРЕЧА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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