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СНГ 30.06.2019 09:00

ЦИК Украины зарегистрировал кандидатов от партии "Рух новых сил" Саакашвили на выборы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о регистрации кандидатов от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, сообщила гражданская сеть "Опора".

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе от партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили", а также представителя этой партии в Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

"Нас таки зарегистрировали!" - написал он на своей странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу ЦИК относительно участия партии "Рух новых сил" Саакашвили во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева, которое отменяет постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой политсилы на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

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Тэги: УКРАИНА, ЦИК, ПАРТИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]