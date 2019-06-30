Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о регистрации кандидатов от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, сообщила гражданская сеть "Опора".

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе от партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили", а также представителя этой партии в Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Эту информацию подтвердил бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

"Нас таки зарегистрировали!" - написал он на своей странице в фейсбуке.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу ЦИК относительно участия партии "Рух новых сил" Саакашвили во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева, которое отменяет постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой политсилы на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.