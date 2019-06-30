Министры ОПЕК+ обсудят возможность продления сделки по снижению нефтедобычи на 6-9 месяцев

Нефтяные министры стран ОПЕК и не-ОПЕК соберутся на долгожданное заседание в Вене, чтобы обсудить судьбу своего соглашения об ограничении нефтедобычи, которое заканчивает свое действие в ночь с воскресенья на понедельник.

Президент РФ Владимир Путин накануне договорился с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом о продлении сделки на тех же объемах сроком на 6-9 месяцев. Это неожиданное согласие России на фоне разнонаправленных итогов саммита G20 дает возможность США нарастить добычу нефти без риска падения цены, но не исключено, что Россия снова будет лишь частично выполнять соглашение, отдавая Саудовской Аравии "лидирующую роль в стабилизации мирового нефтяного рынка".

Проверка на прочность

Сделке по ограничению нефтедобычи, которая началась с 1 января 2017 года из-за того, что США сотворили мировую революцию в добыче сланцевой нефти и обрушили цены, всегда предстоят переговоры тяжеловесов - России, как лидера стран не-ОПЕК, и Саудовской Аравии - крупнейшей стране ОПЕК. Затем, как правило, к ним присоединяются остальные страны.

Ровно год назад США внесли раскол в страны ОПЕК, выйдя из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) и восстановив санкции в отношении Ирана. Это позволило другим странам ОПЕК и не-ОПЕК "во имя блага потребителей" с 1 июля 2018 года нарастить добычу нефти. Причем смогли это сделать только Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт.

Однако уже через три месяца страны ОПЕК+ совершили разворот на 180 градусов, поскольку президент США Дональд Трамп ввел 6-месячные освобождения для ряда потребителей иранской нефти с намерением в будущем все-таки добиться "нулевого" экспорта нефти из Ирана.

В результате на рынке образовались излишки нефти, и с 1 января 2019 года страны ОПЕК+ ввели новые ограничения по добыче. Страны ОПЕК должны были снизить добычу на 2,5% (почти все по сравнению с октябрем 2018 года) - в целом на 800 тыс. баррелей в сутки, а страны ОПЕК+ - на 2% - всего на 400 тыс. б/с. Такая разница была вызвана тем, что участницы ОПЕК - Иран и Венесуэла, страдающие от санкций США, и Ливия, где возобновились военные действия, - были исключены из договоренностей, а их нагрузку взяли на себя другие участницы картеля.

При этом министры специально оговорились, что эти ограничения, возможно, будут пересмотрены уже в апреле, надеясь, что США к этому времени определятся - будут ли продлять освобождения от санкций за импорт иранской нефти или все-таки окончательно "закрутят гайки".

Проверка на лояльность

Решение о выходе США из иранской ядерной сделки было воспринято негативно ее участниками - Францией, Германией, Великобританией, Китаем, Россией и, конечно же, самим Ираном. Страны Европы, в частности, Франция, являлись крупными покупателями иранской нефти, Китай - крупнейший покупатель иранской нефти. Кроме того, ядерную сделку со скрипом согласовали за два года, и никто не хотел никаких катаклизмов.

В итоге традиционные союзники США - Франция, Германия, Великобритания - все-таки воспротивились и решили создать механизм INSTEX, который бы позволял торговать иранской нефтью в обход санкций. Однако администрация США была непреклонна - на всех площадках ее представители заявляли, что намерены высушить экспорт иранской нефти, и любые механизмы попадут под санкции.

Тем не менее, Саудовская Аравия уже в марте начала говорить о том, что сделку ОПЕК+ нужно продлить на второе полугодие 2019 года, не оглядываясь на иранский фактор.

Россия не очень жаждала продления - глава крупнейшей в России нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин прямо говорил о том, что пока страны ОПЕК+ ограничивают себя, США, которые осенью прошлого года спихнули Россию с нефтяного пьедестала, наращивают свое производство "черного золота" и занимают ее и партнеров рыночные ниши. Подобные заявления начали делать и российские чиновники. В результате Россия уговорила Саудовскую Аравию подождать до мая, когда истекал срок освобождения от иранских санкций.

Мирный атом и воинствующая нефть

В мае чуда не случилось - Трамп объявил о полномасштабном действии санкций за импорт иранской нефти. Одновременно администрация США объявила о том, что договорилась, что недостаток иранской нефти на рынке восполнят ее политические союзники - Саудовская Аравия и ОАЭ, и возможно другие страны. Иран заявил о том, что ОПЕК становится политической организацией и предрек ее распад.

Также Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который транспортируется нефть Персидского залива, а также объявил о намерении прекратить исполнение ряда обязательств, принятых в рамках ядерной сделки и дал участникам СВПД 60 дней, которые заканчивались как раз 28 июня - перед истечением срока сделки ОПЕК+, на выполнение обязательств, касающихся банковской сферы и вопросов торговли иранской нефтью.

В мае-июне в Персидском заливе произошло несколько событий "пахнувших началом новой войны" - в Саудовской Аравии был взорван нефтепровод, в Оманском заливе были атакованы два танкера, и США сразу же обвинили в этом Иран. Однако мировая общественность не удовлетворилась представленными доказательствами.

В июне Корпус стражей Исламской революции сбил американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как тот нарушил воздушное пространство Ирана. В Минобороны США заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. После этого Трамп заявлял, что отменил ответный удар по Ирану за десять минут до планируемого времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

Представители Ирана обвиняли США в "школьном буллинге", но, психологи рекомендуют не обращать внимания на "плохих мальчишек". Иран в конце концов не удержался, и когда Штаты ввели санкции против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи и других представителей иранских властей президент Ирана Хасан Рухани назвал членов администрации США "умственно отсталыми".

В ответ Трамп пригрозил Ирану возможным "уничтожением". "Обнародованное сегодня Ираном очень невежественное и оскорбительное заявление лишь демонстрирует отсутствие у них понимания реальности. Любая атака со стороны Ирана на что-либо американское будет встречена огромной, превосходящей силой", - написал Трамп в Twitter.

Кому война - кому казна полна

Все эти геополитические риски, за которыми с тревогой следил весь нефтяной мир, тем не менее, держали цены на приемлемом уровне в $60-70 за баррель, которые грозили рухнуть ввиду другой, уже торговой войны Трампа - с Китаем - из-за опасений падения мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Поэтому Россия просила подождать партнеров по ОПЕК+ до итогов саммита лидеров G20 в Осаке, где должна было проясниться ситуация с торговыми трениями Китая и США. Судя по заявлениям Трампа в субботу, эти опасения сняты. Так, президент США заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению. Он подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новые вводить не будет. Также Трамп вновь заявил, что по просьбе председателя КНР Си Цзиньпина разрешить американским высокотехнологичным компаниям продавать свою продукцию китайской Huawei.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в начале июня выражал мнение, что торговой войны между США и Китаем не будет. "Я думаю, они договорятся" - говорил он.

В отношении же Ирана тон Трампа был не таким агрессивным, но, по его словам, все-таки не следует проявлять поспешность в вопросе снижения уровня напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном. "У нас достаточно времени. Спешки нет, пусть у них будет время. Абсолютно нет никакого временного давления. К счастью, в конечном итоге все получится. Если получится - прекрасно, если нет - вы услышите об этом", - также заявил он.

Свободу иранской нефти!

А в это же время в Вене собрались участники СВПД, где были сняты опасения о выходе Ирана из ядерной сделки. Китай заявил, что не приемлет позицию США о сведении к нулю экспорта иранской нефти. "Мы отвергаем одностороннее введение санкций, для нас энергетическая безопасность важна, импорт нефти важен для энергетической безопасности и жизни граждан", - сказал заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун по итогам встреч по Ирану в Вене.

Генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид, председательствовавшая на совместной комиссии СВПД, сообщила, что механизм расчетов с Ираном INSTEX запущен.

"Франция, Германия и Великобритания сообщили участникам (встречи - ИФ), что INSTEX запущен и доступен для всех государств-членов ЕС и что первые транзакции обрабатываются. Будет продолжено дополнительное сотрудничество с соответствующей иранской организацией (STFI), которая уже создана", - говорится в заявлении от имени председателя комиссии, которое ЕВС распространила в Брюсселе.

Иран еще в конце прошлого года закрыл данные по своей добыче и экспорту нефти, но информация, собранная различными мониторинговыми агентствами, показывала, что экспорт нефти из Ирана падает. Впрочем, господина аль-Фалиха это не успокаивает. "Никто не знает, сколько нефти Иран экспортирует. Но, определенно те цифры, что сообщают разные мониторинговые агентства и аналитики, не соответствуют тому, что происходит со спросом и предложением в странах-потребителях", - заявил в мае аль-Фалих.

"И в реальности, это та неопределенность, с которой нам придется иметь дело во втором полугодии", - сказал он, отметив, что на рынке наблюдается рост запасов нефти.

Нефть, как предмет торга

Не нужно забывать, что США также не собираются останавливаться в росте нефтедобычи. В третьем квартале текущего года в Соединенных Штатах вводятся в строй несколько нефтепроводов, что, соответственно, позволит увеличить производство нефти. Так, США установили на этот год планку роста в 1,4 млн б/с - до 12,4 млн б/с, а на 2020г - до 13,3 млн б/с. Для сравнения Россия сейчас добывает порядка 11,2 млн б/с, а Саудовская Аравия - 9,7 млн б/с, перевыполняя свои обязательства на 500 тыс. б/с.

Также в мае аль-Фалих жаловался, что в первом полугодии спрос США, а также Европы на поставки нефти из Саудовской Аравии снижался, в отличие от растущих запросов из Китая, Индии и Японии. "Другие страны, наверное, нашли замену (иранской нефти) у других, но, возможно, некоторые страны накапливали запасы (ранее - ИФ)", - считает он.

По итогам переговоров с принцем бин Салманом в рамках G20 Трамп призвал Эр-Рияд наращивать нефтедобычу во избежание скачков цен на энергоносители. США являются не только крупнейшими производителями, но и одним из крупнейших потребителей нефти.

А по итогам беседы с Путиным президент США выразил сожаление, что Россия и США мало торгуют друг с другом, заметив, что у России есть продукция, которая интересна США. "У них есть нефть, полезные ископаемые. Есть то, что нам нравится", - сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия активно наращивает экспорт нефти в США на фоне снижения поставок Венесуэлой, также находящейся под санкциями США. Министр энергетики РФ Александр Новак отмечал, что санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы приводят к тому, что нефтеперерабатывающий сектор, в частности США, испытывает нехватку тяжелой нефти, это видно по премии к цене российской нефти Urals и растущим дисконтам WTI к Brent.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в ходе встречи президентов России и США в Осаке не шла речь об увеличении поставок из России в США так называемой "тяжелой нефти". "Нет", - сказал он, переадресовав соответствующий вопрос к американской стороне. Он также заявил, что президенты также не поднимали на встрече тему продления сделки ОПЕК+.

Таким образом, решение о продлении сделки ОПЕК+, если оно в итоге будет поддержано остальными участниками, идет вразрез с желанием Трампа, по крайней мере, на словах.

"Нам нужна уверенная стабильность (на рынке - ИФ), а не поддерживаемая геополитическими рисками или спекулятивными деньгами", - говорил министр энергетики Саудовской Аравии в мае, подчеркивая, что необходимо снизить запасы.

Впрочем, кроме нефтяного рынка у таких крупнейших стран всегда есть, в каких отраслях договариваться.

Лидер, first

Аль-Фалих также заявил, что не исключено, что Саудовская Аравия продолжит перевыполнять соглашение ОПЕК+, чем может воспользоваться Россия, которая часто договаривается о постепенном снижении нефтедобычи. "Если сделка будет продлена на тех же объемах, мы останемся на тех же квотах. Но я не могу и не должен исключать, что мы будем поддерживать добычу на уровнях ниже на 500 тыс. б/с, чем определено нашими обязательствами", - говорил аль-Фалих в конце мая.

В ходе текущей сделки Россия выбила себе возможность снижать добычу постепенно, и вышла на согласованный уровень снижения лишь к концу апреля. Саудовская Аравия же все шесть месяцев перевыполняла соглашение, с марта держась на добыче около 9,8 млн б/с - на 500 тыс. б/с больше, чем договорилась.

Поздно вечером пресс-служба Минэнерго распространила заявление Новака, отмечающего "лидирующую роль" ОПЕК и Саудовской Аравии в стабилизации нефтяного рынка.

"Отмечаем лидирующую роль ОПЕК и Королевства Саудовская Аравия в стабилизации мирового нефтяного рынка. Кооперация стран ОПЕК является уникальным примером оперативной кооперации по вопросам глобального характера. В рамках исполнения соглашения страны ОПЕК и, конкретно, Королевство Саудовская Аравия сократили наибольший объем добычи, обеспечив рынку необходимую степень уверенности и решимости партнеров достичь поставленные задачи. Россия, в свою очередь, остается надежным партнером по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка".

Впрочем, России и Саудовской Аравии нужно достичь договоренностей с партнерами по сделке, особенно, с Ираном. По утверждению аль-Фалиха, почти все в ОПЕК согласны на продление договоренностей. В воскресенье у министров запланирован традиционный ужин, 1 июля состоится министерский мониторинговый комитет по выполнению договоренностей (JMMC), а затем конференция ОПЕК. 2 июля министры всех 24 стран ОПЕК+ проведут совместное заседание.