Путин побывает на закрытии Европейских игр в Минске

Президент РФ Владимир Путин посетит Минск, где примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр.
Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин отправится в Белоруссию напрямую из Японии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко лично пригласил российского коллегу на церемонию закрытия игр, в которых принимают участие свыше 250 российских атлетов.
II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня.
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