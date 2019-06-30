Путин побывает на закрытии Европейских игр в Минске

Президент РФ Владимир Путин посетит Минск, где примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин отправится в Белоруссию напрямую из Японии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко лично пригласил российского коллегу на церемонию закрытия игр, в которых принимают участие свыше 250 российских атлетов.

II Европейские игры проходили в Минске с 21 по 30 июня.