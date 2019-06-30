В больницах Казахстана остается 50 пострадавших при взрывах боеприпасов в Арыси

В Казахстане в больницах остаются 50 человек, пострадавших в результате детонации боеприпасов на военном складе в городе Арысь Туркестанской области, сообщил в воскресенье глава Минздрава Казахстана Елжан Биртанов.
"В настоящее время в больницах остается 50 пациентов, тяжелых четыре пациента переведены в города Нур-Султан (два пациента) и Алматы (два пациента)", - сообщил министр, посещая в субботу в составе правительственной группы отделения Центральной районной больницы Арыси.
Его слова приведены в сообщении пресс-службы Минздрава.
"В целом, медицинская помощь оказывается в штатном порядке, все необходимые лекарства в наличии имеются", - отметил Биртанов.
Он сообщил, что на сегодняшний день для оказания медпомощи жителям Арыси работают 17 бригад скорой медпомощи, четыре передвижных медицинских комплекса, также для обеспечения санитарного эпидемиологического благополучия населения задействованы 18 специалистов национального центра экспертизы, две передвижных лабораторий.
Утром 24 июня на складах войсковой части N44856, дислоцированной в городе Арысь, возник пожар и произошла детонация боеприпасов. Власти Туркестанской области объявили в регионе режим чрезвычайной ситуации и провели эвакуацию населения Арыси, которое составляет почти 45 тыс. человек. В пятницу утром жители Арыси начали возвращаться в свои дома. Согласно последним данным, в результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратились более 400 человек.
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