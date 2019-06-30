Пожар в крупном торговом центре в Красноярском крае ликвидирован - МЧС

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в торговом комплексе "Планета" в городе Заозерный Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в воскресенье.

"В 09:05 местного времени (05:05 мск) 30 мая пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Тушение продолжалось всю ночь, на ликвидацию потребовалось более 15 часов. Всего на пожаре работали 56 человек, 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что загорание в торговом центре "Планета" в городе Заозерный Красноярского края произошло накануне вечером, площадь распространения огня достигла 1,2 тыс. квадратных метров. В связи с нехваткой воды для тушения, была привлечена техника из соседних районов. Пострадавших и погибших нет.