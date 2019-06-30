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СНГ 30.06.2019 11:03

Пожар в крупном торговом центре в Красноярском крае ликвидирован - МЧС

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в торговом комплексе "Планета" в городе Заозерный Красноярского края, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в воскресенье.

"В 09:05 местного времени (05:05 мск) 30 мая пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Тушение продолжалось всю ночь, на ликвидацию потребовалось более 15 часов. Всего на пожаре работали 56 человек, 15 единиц техники.

Ранее сообщалось, что загорание в торговом центре "Планета" в городе Заозерный Красноярского края произошло накануне вечером, площадь распространения огня достигла 1,2 тыс. квадратных метров. В связи с нехваткой воды для тушения, была привлечена техника из соседних районов. Пострадавших и погибших нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРАСНОЯРСК, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]