Прибывший в Южную Корею Трамп посетит демилитаризованную зону, данных о встрече с Ким Чен Ыном нет - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в рамках визита в Южную Корею посетит демилитаризованную зону, но проведет там лишь несколько минут, сообщили в субботу в Белом доме.

В рабочем графике Трампа на воскресенье, опубликованном Белым домом, на посещение зоны, разделяющей Север и Юг Кореи, отводится 15 минут: непосредственно на ее осмотр выделено 10 минут, остальное время - на перемещения.

О том, что президент США может в ходе этого этапа поездки в Южную Корею встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, в расписании ничего не говорится.

Ранее сам Трамп заявил, что в демилитаризованной зоне, может быть, поведет короткую встречу с Ким Чен Ыном.