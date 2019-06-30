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СНГ 30.06.2019 11:28

В ближайшие часы возможен подъем воды в трех реках Иркутской области - МЧС России

Метеорологи предупреждают о повышении уровня воды в реках возле трех населенных пунктах Нижнеудинского, Тайшетского и Зиминского районов Иркутской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

"В ближайшие часы прогнозируется подъем уровня воды в реках Ока, Уда, Бирюса. В связи с неблагоприятным метеорологическим прогнозом продолжается формироваться дождевой паводок", - говорится в сообщении.

Так, продолжит подниматься река Уда у поселка Октябрьский (Нижнеудинский район), предположительно вода поднимется до отметки 700-750 см при критическом уровне 570 см.

На реке Оке продолжится подъем воды у села Усть-Када (Зиминский район) до отметок 580-640, при критическом - 600см.

На реке Бирюсе у поселка Шиткино (Тайшетский район) уровень воды в воскресенье повысится до 740-780 см, но уже в понедельник понизится до 630-680 см.

Будет снижаться уровень воды в реке Ия в Тулунском районе.

Как сообщалось, по данным на утро воскресенья, за время паводка в 53 населенных пунктах региона подтоплено 4 тыс. 197 домов, в которых проживает 10 тыс. 415 человек, и 4 тыс. 241 приусадебный участок. Подтопления зафиксированы на территории пяти районов региона: Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского и Зиминского, где вышли из берегов левые притоки Ангары: крупные реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока.

Из-за начавшегося снижения уровня рек Уда, Бирюса и Ия вода ушла из 25 поселений. Остаются подтопленными 28 населенных пунктов, 1 тыс. 717 домов, в которых проживает 4 тыс. 177 человек.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ПАВОДОК, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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