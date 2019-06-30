Путин: масштаб разрушений из-за паводка в Иркутской области очень большой, будет подготовлен проект поручений

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 3 июля проведет еще одно совещание по ситуации с паводком в Иркутской области.
"Мы с вами 3 июля, я еще вас в Москве соберу, тех, кого посчитаю необходимым, для того, чтобы понять, как складывается ситуация и как организована работа. И поговорим еще раз об этом в Москве", - заявил глава государства.
По итогам совещания, которое он провел поздно ночью в аэропорту Братска, Путин отметил, что масштаб разрушений очень большой. Он сообщил, что будет подготовлен проект поручений.
"По результатам нашего сегодняшнего совещания подготовлен проект поручения. Я его сейчас подпишу. Но вот на что мы все обратили внимание, что бросается в глаза - масштаб очень большой. По сути, само событие еще не закончилось, подтопление продолжается, когда вода сойдет, еще непонятно, можем только приблизительно это сказать. А время на восстановление сокращается, как шагреневая кожа. Его становится все меньше и меньше", - отметил Путин.
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