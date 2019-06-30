В результате драки местных и иностранных рабочих на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек

Несколько десятков человек пострадали в результате драки с участием местных и иностранных рабочих подрядной компании "Тенгизшевройл" на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана, сообщила пресс-служба акима (главы администрации) региона.

"В медпункте "Тенгизшевройл" была оказана медицинская помощь 30 людям. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте с рабочими была проведена беседа о недопустимости эскалации бытового конфликта, также обсужден вопрос организации труда на месторождении.

"Проработкой этих вопросов будет заниматься межведомственная комиссия, в которую помимо государственных органов войдут представители компании и ТШО", - говорится в пресс-релизе.

По итогам встречи рабочие разошлись по своим местам, ситуация стабильна, добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке Тенгиз.

"Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан", - отмечается в сообщении МВД.

Как сообщалось, поводом для драки послужила фотография, опубликованная в профиле в Whatsapp сотрудником компании - гражданином Ливии. На фото изображена местная девушка-оператор компании и сам иностранный рабочий с рацией в руках, антенна которой направлена в сторону девушки.

Местные рабочие посчитали данный снимок непристойным, оскорбляющим честь сотрудницы и их соотечественницы.

Видео волнений с участием рабочих опубликовали пользователи в социальных сетях. Молодые люди жестоко избили ливийца и еще нескольких иностранных рабочих.

"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП LUKArco (5%). Компания работает в Казахстане с 1993 года.