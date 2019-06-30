Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 30.06.2019 12:11

В результате драки местных и иностранных рабочих на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек

Несколько десятков человек пострадали в результате драки с участием местных и иностранных рабочих подрядной компании "Тенгизшевройл" на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана, сообщила пресс-служба акима (главы администрации) региона.

"В медпункте "Тенгизшевройл" была оказана медицинская помощь 30 людям. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Погибших нет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте с рабочими была проведена беседа о недопустимости эскалации бытового конфликта, также обсужден вопрос организации труда на месторождении.

"Проработкой этих вопросов будет заниматься межведомственная комиссия, в которую помимо государственных органов войдут представители компании и ТШО", - говорится в пресс-релизе.

По итогам встречи рабочие разошлись по своим местам, ситуация стабильна, добавили в пресс-службе.

По данным пресс-службы МВД Казахстана, департаментом полиции Атырауской области начато досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке Тенгиз.

"Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические работы с участниками инцидента. В настоящее время конфликт исчерпан", - отмечается в сообщении МВД.

Как сообщалось, поводом для драки послужила фотография, опубликованная в профиле в Whatsapp сотрудником компании - гражданином Ливии. На фото изображена местная девушка-оператор компании и сам иностранный рабочий с рацией в руках, антенна которой направлена в сторону девушки.

Местные рабочие посчитали данный снимок непристойным, оскорбляющим честь сотрудницы и их соотечественницы.

Видео волнений с участием рабочих опубликовали пользователи в социальных сетях. Молодые люди жестоко избили ливийца и еще нескольких иностранных рабочих.

"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП LUKArco (5%). Компания работает в Казахстане с 1993 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, РАБОЧИЕ, ДРАКА, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


В Казахстанском Жанаозене десятки рабочих строительной компании госпитализированы с отравлением

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku[email protected]