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Дальнее зарубежье 30.06.2019 09:48

Трамп прибыл в межкорейскую демилитаризованную зону, где должна состояться встреча с Ким Чен Ыном

Вертолет, на борту которого находится президент США Дональд Трамп, приземлился в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную Корею и КНДР, сообщают в воскресенье американские СМИ.

Ожидается, что в ходе посещения этой зоны Трамп, находящийся с визитом в Южной Корее, проведет короткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Американские и южнокорейские телеканалы передают кадры, на которых видно, как Трамп в сопровождении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина осматривает границу и слушает пояснения военных.

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Тэги: США, ТРАМП, КОРЕЯ, ДМЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]