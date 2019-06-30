Трамп прибыл в межкорейскую демилитаризованную зону, где должна состояться встреча с Ким Чен Ыном

Вертолет, на борту которого находится президент США Дональд Трамп, приземлился в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную Корею и КНДР, сообщают в воскресенье американские СМИ.

Ожидается, что в ходе посещения этой зоны Трамп, находящийся с визитом в Южной Корее, проведет короткую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Американские и южнокорейские телеканалы передают кадры, на которых видно, как Трамп в сопровождении президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина осматривает границу и слушает пояснения военных.