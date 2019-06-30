Сделка по Denizbank одобрена австрийским и российским регуляторами - Сбербанк

Сделка по продаже турецкого Denizbank Сбербанком арабскому Emirates NBD одобрена австрийским управлением по финансовому рынку и ЦБ РФ, говорится в пресс-релизе Сбербанка воскресенье.
Как сообщалось ранее, также уже получено одобрение арабского и турецкого банковских регуляторов.
"На текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены. Сторонам осталось получить несколько разрешений регулирующих органов, запросы на которые уже сделаны", - говорится в пресс-релизе.
Там также отмечается, что после получения этих последних разрешений стороны будут иметь возможность завершить сделку.
Ранее Сбербанк анонсировал, что планирует продать Denizbank до конца первого полугодия 2019 года.
Сбербанк в конце мая 2018 года подписал с арабским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank. В соответствии с подписанным соглашением стоимость 99,85% акций составляло 14,609 млрд турецких лир. Исходя из курса турецкой лиры на 22 мая, это соответствовало $3,2 млрд. В то же время Сбербанк позднее сообщал, что по условиям соглашения минимальная цена сделки - $3,4 млрд.
В апреле 2019 года стороны сообщили о подписании обновленного соглашения, по которому цена сделки составила 15,48 млрд турецких лир. По курсу на начало апреля 15,48 млрд турецких лир составляли $2,75 млрд.
ЮНЕСКО приветствует инициативу Баку по учреждению Музея науки – гендиректор
Президент Алиев принял гендиректора ЮНЕСКО
Ситуация в зоне карабахского конфликта относительно спокойная - Минобороны Азербайджана
В церкви на востоке Грузии археологи обнаружили уникальные надписи Х века
Россия досрочно выиграла общий зачет Европейских игр в Минске
В результате драки местных и иностранных рабочих на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Российско-грузинский диалог возможен после извинений со стороны Грузии - Матвиенко
Матвиенко высказалась за усиление до максимально возможной ответственности за подбрасывание наркотиков
Трамп рассказал военным США о радужных перспективах КНДР и сравнил свою дочь и Помпео с "красавицей и чудовищем"
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви