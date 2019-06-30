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Финансы 30.06.2019 12:38

Сделка по Denizbank одобрена австрийским и российским регуляторами - Сбербанк

Сделка по продаже турецкого Denizbank Сбербанком арабскому Emirates NBD одобрена австрийским управлением по финансовому рынку и ЦБ РФ, говорится в пресс-релизе Сбербанка воскресенье.

Как сообщалось ранее, также уже получено одобрение арабского и турецкого банковских регуляторов.

"На текущий момент получено официальное одобрение сделки от Центрального банка ОАЭ, Агентства банковского регулирования и надзора Турции, Управления по финансовому рынку Австрии и Центрального банка Российской Федерации для осуществления сделки. Все необходимые одобрения от банковских регуляторов получены. Сторонам осталось получить несколько разрешений регулирующих органов, запросы на которые уже сделаны", - говорится в пресс-релизе.

Там также отмечается, что после получения этих последних разрешений стороны будут иметь возможность завершить сделку.

Ранее Сбербанк анонсировал, что планирует продать Denizbank до конца первого полугодия 2019 года.

Сбербанк в конце мая 2018 года подписал с арабским Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже 99,85% акций Denizbank. В соответствии с подписанным соглашением стоимость 99,85% акций составляло 14,609 млрд турецких лир. Исходя из курса турецкой лиры на 22 мая, это соответствовало $3,2 млрд. В то же время Сбербанк позднее сообщал, что по условиям соглашения минимальная цена сделки - $3,4 млрд.

В апреле 2019 года стороны сообщили о подписании обновленного соглашения, по которому цена сделки составила 15,48 млрд турецких лир. По курсу на начало апреля 15,48 млрд турецких лир составляли $2,75 млрд.

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Тэги: РОССИЯ, СБЕРБАНК, DENIZBANK


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]