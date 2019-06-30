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СНГ 30.06.2019 10:39

Несколько десятков человек пришли на согласованный митинг в столице Казахстана

В столице Казахстана - Нур-Султане в воскресенье около 50 человек собрались на митинге, санкционированном местными властями, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с места события.

Митинг начался в 11:00 по местному времени (8:00 мск) в парке на пересечении улиц Пушкина и Кудайбердыулы. Рядом на площади дежурят полицейские и "скорая помощь".

Горожане стоят с плакатами "Нет АЭС", "Государственный язык - казахский язык", "Молодежи квартиру, молодежи работу", "Избавься от взяточничества" и другими. Выступающие требуют обеспечить народ правом на участие в управлении делами государства, выдвигают требования о достойном уровне жизни и пр.

Ранее городские власти одобрили заявку общественника Азаматхана Амиртая на проведение мирного митинга.

Как сообщалось, мирный митинг проходит в воскресенье и в другом крупном городе Казахстана - Алматы. Там на акцию пришли около 200 человек, они выдвигают самые разные требования, в том числе касающиеся гражданских свобод.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, СТОЛИЦА, МИТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]