Несколько десятков человек пришли на согласованный митинг в столице Казахстана

В столице Казахстана - Нур-Султане в воскресенье около 50 человек собрались на митинге, санкционированном местными властями, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан" с места события.

Митинг начался в 11:00 по местному времени (8:00 мск) в парке на пересечении улиц Пушкина и Кудайбердыулы. Рядом на площади дежурят полицейские и "скорая помощь".

Горожане стоят с плакатами "Нет АЭС", "Государственный язык - казахский язык", "Молодежи квартиру, молодежи работу", "Избавься от взяточничества" и другими. Выступающие требуют обеспечить народ правом на участие в управлении делами государства, выдвигают требования о достойном уровне жизни и пр.

Ранее городские власти одобрили заявку общественника Азаматхана Амиртая на проведение мирного митинга.

Как сообщалось, мирный митинг проходит в воскресенье и в другом крупном городе Казахстана - Алматы. Там на акцию пришли около 200 человек, они выдвигают самые разные требования, в том числе касающиеся гражданских свобод.