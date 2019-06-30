Участники митинга в Алматы приняли резолюцию о реализации права на мирные собрания

В казахстанском мегаполисе Алматы завершился санкционированный властями митинг, в котором, по разным оценкам, участвовали от 200 до 300 человек, участники акции приняли резолюцию о свободе собраний, демократических преобразованиях в стране, сообщил в воскресенье корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".
После выступлений участники митинга приняли резолюцию, которую адресовали президенту страны, парламенту республики и местным исполнительным и представительным органам власти, исполнили гимн Казахстана и разошлись.
Проект резолюции, которой распространили организаторы, называется "За демократию и эффективность казахстанского государства и общества". В ней авторы обозначили цель митинга - реализация гражданами республики конституционного права на мирные собрания, митинги.
В итоговом документе участники митинга, в частности, требуют, незамедлительно начать процесс демократизации общественно-политических отношений в стране посредством внесения поправок в законы о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий; о политических партиях - для упрощения процедуры госрегистрации политпартий через снижение количества необходимых для подачи первичных документов подписей до 5 тыс. граждан; о выборах - для восстановления мажоритарной избирательной системы, а также для отмены требования о наличии пятилетнего стажа госслужбы к кандидатам в президенты республики.
Авторы резолюции в этой связи потребовали отменить летние отпуска депутатов мажилиса и сената Казахстан "и обязать их немедленно приступить к рассмотрению и до 1 августа 2019 года принятию вышеуказанных законов".
Разрешенный властями митинг проходил на площади у кинотеатра "Сары-Арка" с 10:00 местного времени (7:00 мск). Его участники выдвигали самые разные требования, в том числе касающиеся гражданских свобод.
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