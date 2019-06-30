Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР

Президент США Дональд Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи, передают в воскресенье американские и азиатские телеканалы.

Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это.

Трамп назвал это "большой честью".

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи, попав на южнокорейскую территорию. Там оба лидера продолжили общение.