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Дальнее зарубежье 30.06.2019 11:21

Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР

Президент США Дональд Трамп стал первым в истории действующим главой американского государства, попавшим на территорию Северной Кореи, передают в воскресенье американские и азиатские телеканалы.

Во время встречи в демилитаризованной зоне, отделяющей Южную Корею от КНДР, северокорейский лидер Ким Чен Ын пригласил Трампа пройти на территорию Северной Кореи. Трамп согласился сделать это.

Трамп назвал это "большой честью".

Ким Чен Ын, в свою очередь, тоже пересек линию, отделяющую КНДР от Южной Кореи, попав на южнокорейскую территорию. Там оба лидера продолжили общение.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]