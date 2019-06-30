Ким Чен Ын надеется с помощью Трампа добиться дальнейших, неожиданных, хороших новостей - ТВ

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил надежду на то, что с помощью президента США Дональда Трампа ему удастся добиться неожиданных для всех положительных результатов.

"У нас с президентом США отличные отношения. Не будь их, я не думаю, что мы смогли бы всего за сутки договориться об этой встрече. Я хотел бы использовать эти крепкие отношения, чтобы создать еще больше хороших и неожиданных для всех хороших новостей", - сказал северокорейский лидер журналистам в демилитаризованной зоне. Выступление Ким Чен Ына транслировали азиатские телеканалы.

В свою очередь, Трамп еще раз поблагодарил Ким Чен Ына за то, что тот пригласил его переступить границу между двумя Кореями. Таким образом, Трамп стал первым в истории президентом США, ступившим на северокорейскую территорию.

"Спасибо, что попросили меня переступить через эту линию. Я не знал, попросите ли вы меня сделать это, но полагал, что такое может случиться. И я был готов принять ваше приглашение", - сказал президент США.

Также Трамп поблагодарил лидера КНДР за то, что тот быстро отреагировал на идею проведения этой встречи, которую американский президент ранее на этой неделе озвучил в твиттере.

"Если бы он не согласился приехать после того, как я опубликовал в соцсетях объявление (в возможной встрече - ИФ), то на меня бы набросилась пресса. Так что благодаря вам мы оба выглядим отлично", - сказал Трамп Ким Чен Ыну.

Американский президент немного пошутил по поводу отношений северокорейского лидера с прессой. "Вы сейчас слушаете его голос и чувствуете мощь этого голоса. Обычно его голос не так-то просто услышать, так как он не проводит пресс-конференций", - сказал Трамп.

Ранее в воскресенье оба лидера встретились на границе между Севером и Югом, пожали друг другу руки. Ким Чен Ын по-английски сказал: "Рад снова вас видеть". Затем Трамп ненадолго прошел на территорию КНДР.

Вскоре после этого лидер КНДР заявил, что происходящее показывает стремление сторон преодолеть разногласия.

Трамп же, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что, возможно, готов пригласить северокорейского лидера в Вашингтон.

В настоящее время лидеры США и КНДР проводят переговоры уже на южнокорейской территории. СМИ спорят по поводу статуса этих переговоров: на месте их проведения присутствует президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Но неясно, участвует ли он в обсуждении. Если да, то речь идет о первой в истории трехсторонней встрече руководителей США, КНДР и Южной Кореи.