Минобороны РФ потратит более 700 млн рублей на разработку учебной системы имитации боевой реальности с использованием лазеров, следует из данных портала госзакупок.
На портале размещён тендер на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) "Разработка системы имитации и боевой реальности с использованием лазерных имитаторов стрельбы и поражения для проведения двусторонних тактических учений".
Как отмечается в документации, ОКР получила название "Стретта". Всего на проведение работ выделено 756,3 млн рублей.
Лазертаг, или лазерный пейнтбол, - военно-спортивная игра, выстрелы в которой имитируются инфракрасными импульсами. Попадания фиксируются специальными датчиками.
Подобные технологии применяются также для подготовки военнослужащих. В частности в армии США с конца 70-х годов прошлого века используется система MILES (multiple integrated laser engagement system). Лазерные излучатели крепятся на реальных образцах стрелкового оружия, используемых американскими солдатами, их характеристики имитируют ТТХ реального оружия.
В России подобные технологии используются, в частности, в центре боевой подготовки на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. Как сообщали в Минобороны РФ, первоначально систему лазерной имитации стрельбы должна была поставить немецкая компания Rheinmetall, однако она прекратила поставки в связи с введением антироссийских санкций. Новым поставщиком была выбрана российская компания "Гарнизон".
Заявлялось, что центр в Мулино должен стать крупнейшим в Европе. Ежегодно здесь могут проходить боевую подготовку более 30 тыс. военнослужащих. Аналогичные центры также "Мулино" планируется создать и в остальных трёх военных округах.
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