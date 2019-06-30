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СНГ 30.06.2019 13:31

Минобороны РФ потратит более 750 млн руб. на систему "военного лазертага"

Минобороны РФ потратит более 700 млн рублей на разработку учебной системы имитации боевой реальности с использованием лазеров, следует из данных портала госзакупок.

На портале размещён тендер на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР) "Разработка системы имитации и боевой реальности с использованием лазерных имитаторов стрельбы и поражения для проведения двусторонних тактических учений".

Как отмечается в документации, ОКР получила название "Стретта". Всего на проведение работ выделено 756,3 млн рублей.

Лазертаг, или лазерный пейнтбол, - военно-спортивная игра, выстрелы в которой имитируются инфракрасными импульсами. Попадания фиксируются специальными датчиками.

Подобные технологии применяются также для подготовки военнослужащих. В частности в армии США с конца 70-х годов прошлого века используется система MILES (multiple integrated laser engagement system). Лазерные излучатели крепятся на реальных образцах стрелкового оружия, используемых американскими солдатами, их характеристики имитируют ТТХ реального оружия.

В России подобные технологии используются, в частности, в центре боевой подготовки на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. Как сообщали в Минобороны РФ, первоначально систему лазерной имитации стрельбы должна была поставить немецкая компания Rheinmetall, однако она прекратила поставки в связи с введением антироссийских санкций. Новым поставщиком была выбрана российская компания "Гарнизон".

Заявлялось, что центр в Мулино должен стать крупнейшим в Европе. Ежегодно здесь могут проходить боевую подготовку более 30 тыс. военнослужащих. Аналогичные центры также "Мулино" планируется создать и в остальных трёх военных округах.

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Тэги: РОССИЯ, ОБОРОНА, ЛАЗЕРЫ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]