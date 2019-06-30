В Казахстане местные власти после конфликта на месторождении Тенгиз потребовали от компании-подрядчика равных условий труда для всех рабочих

Массовая драка с участием местных и иностранных рабочих на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Казахстане стала следствием разных условий труда, заявил глава Атырауской области Казахстана Нурлан Ногаев на совещании с руководством компании-подрядчика "Тенгизшевройл" (ТШО).

"Эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос который нужно решать как руководству ТШО, так и всем подрядчикам", - сказал Ногаев.

"Мы со своей стороны готовы оказать максимальную поддержку", - добавил глава области, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы.

"Инвесторы должны понимать - работая на территории нашей страны нужно соблюдать законодательство, а также морально-этические нормы, не оскорбляющие ничье достоинство", - отметил казахстанский руководитель.

"В ближайшее время мы проведем встречу со всеми участниками проекта, где будут присутствовать все первые руководители компаний, будем решать эти вопросы. Один из главных - условия труда должны быть равными для всех", - сказал Ногаев.

Генеральный директор ТОО "Тенгизшевройл" Имер Боннер в свою очередь заверила, что компания сделает все необходимое для урегулирования данной ситуации, а также для предотвращения возникновения подобных бытовых конфликтов в будущем.

"Мы благодарны местным исполнительным и правоохранительным органам за помощь в быстром урегулировании конфликта. Со своей стороны мы заверяем, что проведем работу в отношении компании CСЕР (Consolidated Contracting Engineering & Procurement S.A.L. Offshore), а также других подрядных организаций", - сказала Боннер, слова которой приведены в сообщении.

После совещания глава области встретился с рабочими компании CСЕР. В ходе встречи сотрудники компании попросили главу области и руководство ТШО не останавливать работу проекта.

"Мы создали межведомственную комиссию во главе с первым заместителем акима (главы - ИФ) области, которая будет заниматься вопросами обеспечения равных условий труда. Вы можете включить в состав комиссии своих представителей, мои коллеги оставили вам свои номера, давайте нам свои предложения по улучшению ситуации. В вашем рабочем графике не будет никаких изменений, работа будет продолжаться в стандартном режиме", - заверил Ногаев.

Как сообщалось, поводом для драки, произошедшей в минувшую субботу в вахтовом поселке Тенгиз, послужила фотография, опубликованная в профиле в Whatsapp сотрудником компании - гражданином Ливии. На фото изображена местная девушка-оператор компании и сам иностранный рабочий с рацией в руках, антенна которой направлена в сторону девушки. Местные рабочие посчитали данный снимок оскорбляющим честь сотрудницы и их соотечественницы. Всего в результате драки легкие телесные повреждения получили более 30 человек.

"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП LUKArco (5%). Компания работает в Казахстане с 1993 года.