Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что остался доволен переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Это был прекрасный день", - сказал он после встречи, состоявшейся в демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Южную Корею.
"Это очень легендарно, никто такого не ожидал", - добавил Трамп.
Со своей стороны, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал встречу Трампа с руководителем КНДР "уникальной и исторической".
Трамп в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям обстановка на Корейском полуострове стабилизировалась: КНДР больше не проводит испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.
Отвечая на вопрос о том, как он воспринимает периодические пуски в КНДР ракет без применения баллистических технологий, Трамп сказал, что не имеет ничего против, потому что "почти все испытывают такие ракеты".
Президент США вновь заявил, что санкции против КНДР остаются в силе, однако не исключил, что в будущем ситуация может измениться.
Трамп подчеркнул, что не видит смысла торопиться с заключением соглашения с КНДР по спорным вопросам. "Важно все сделать правильным образом", - добавил он.
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