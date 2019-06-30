Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что остался доволен переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Это был прекрасный день", - сказал он после встречи, состоявшейся в демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Южную Корею.

"Это очень легендарно, никто такого не ожидал", - добавил Трамп.

Со своей стороны, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал встречу Трампа с руководителем КНДР "уникальной и исторической".

Трамп в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям обстановка на Корейском полуострове стабилизировалась: КНДР больше не проводит испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.

Отвечая на вопрос о том, как он воспринимает периодические пуски в КНДР ракет без применения баллистических технологий, Трамп сказал, что не имеет ничего против, потому что "почти все испытывают такие ракеты".

Президент США вновь заявил, что санкции против КНДР остаются в силе, однако не исключил, что в будущем ситуация может измениться.

Трамп подчеркнул, что не видит смысла торопиться с заключением соглашения с КНДР по спорным вопросам. "Важно все сделать правильным образом", - добавил он.