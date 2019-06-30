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Дальнее зарубежье 30.06.2019 12:39

Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном "очень легендарной", но санкции решил не отменять

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что остался доволен переговорами с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Это был прекрасный день", - сказал он после встречи, состоявшейся в демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Южную Корею.

"Это очень легендарно, никто такого не ожидал", - добавил Трамп.

Со своей стороны, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал встречу Трампа с руководителем КНДР "уникальной и исторической".

Трамп в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям обстановка на Корейском полуострове стабилизировалась: КНДР больше не проводит испытаний баллистических ракет и ядерного оружия.

Отвечая на вопрос о том, как он воспринимает периодические пуски в КНДР ракет без применения баллистических технологий, Трамп сказал, что не имеет ничего против, потому что "почти все испытывают такие ракеты".

Президент США вновь заявил, что санкции против КНДР остаются в силе, однако не исключил, что в будущем ситуация может измениться.

Трамп подчеркнул, что не видит смысла торопиться с заключением соглашения с КНДР по спорным вопросам. "Важно все сделать правильным образом", - добавил он.

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Тэги: США, ТРАМП, КНДР, ИТОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]