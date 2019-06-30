Трамп уверен, что Ким Чен Ын рано или поздно посетит Вашингтон

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что лидер КНДР Ким Чен Ын рано или поздно посетит Вашингтон.
"В какой-то момент все это состоится", - сказал Трамп журналистам в Южной Корее по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.
Трамп отметил, что на встрече с северокорейским лидером озвучил идею такой поездки.
О том, когда именно она могла бы состояться, американский президент не сказал.
По словам Трампа, он заявил Ким Чен Ыну, что тот мог бы посетить Вашингтон "когда для этого наступит подходящее время".
О реакции Ким Чен Ына на это предложение не сообщается.
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