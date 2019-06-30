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Дальнее зарубежье 30.06.2019 14:47

Трамп уверен, что Ким Чен Ын рано или поздно посетит Вашингтон

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что лидер КНДР Ким Чен Ын рано или поздно посетит Вашингтон.

"В какой-то момент все это состоится", - сказал Трамп журналистам в Южной Корее по итогам переговоров с Ким Чен Ыном.

Трамп отметил, что на встрече с северокорейским лидером озвучил идею такой поездки.

О том, когда именно она могла бы состояться, американский президент не сказал.

По словам Трампа, он заявил Ким Чен Ыну, что тот мог бы посетить Вашингтон "когда для этого наступит подходящее время".

О реакции Ким Чен Ына на это предложение не сообщается.

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Тэги: США, КНДР, ЛИДЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]