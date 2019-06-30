Митинг в столице Казахстана завершился принятием резолюции с требованиями конституционной реформы

Разрешенный властями митинг в казахстанской столице завершился, его участники приняли резолюцию, в которой выдвинули требования о проведении конституционной реформы в стране, сообщил в воскресенье корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан.

В митинге приняли участие около 100 человек.

В резолюции по итогам митинга участники изложили свои требования. В частности, они призвали к созданию народной комиссии по выработке предложений конституционной реформы, взяв за основу Конституцию 1993 года. Кроме того, подписанты потребовали объявить землю, недра, ресурсы народной собственностью.

"Каждый гражданин должен получать свой доход как долю от продажи сырьевых и других товаров. Любые важные государственные проблемы должны решаться волей народа через всенародный референдум, в том числе, переименование географических названий, городов, столицы и так далее", - говорится в резолюции.

Авторы документа также требуют изменить законодательство о выборах и референдуме, политических партиях, мирных митингах и шествиях, о создании политических партий, общественных движений и неправительственных организаций.

Участники митинга считают необходимым установить полный запрет на продажу земли, как резидентам, так и иностранным нерезидентам и провести ревизию Национального фонда.

"Нужно выяснить происхождение у чиновников необоснованных размеров недвижимого и движимого имущества, особенно заграничных счетов и имущества, принять самые жесткие меры по их возвращению в Казахстан; обеспечить прозрачность использования финансовых средств накопительного пенсионного фонда; строго требовать выполнение принципа, что перед законом все равны; обеспечить гласность и открытость со стороны исполнительных государственных органов", - говорится в тексте резолюции.

Одним из требований стало создание однопалатного парламента, поскольку "двухпалатный парламент создается в странах, имеющих федеративное устройство".

"В парламент надо принимать не только по партийным спискам, а также одномандатных выдвиженцев и представителей неправительственных организаций", - заявили участники митинга.

Кроме того они потребовали кардинальных реформ в правоохранительной и судебной системе, списания ипотечных кредитов на единственное жилье социально-уязвимых категорий населения, а размер ставки по ипотечным займам установить не выше 6% годовых во всех банках.

"Предоставить льготное жилье социально-уязвимым категориям населения и детям-сиротам в срочном порядке, а не 10-летними ожиданиями очереди на жилье, увеличивая число бездомных; выполнить конституционное право безвозмездного получения каждым гражданином земельных участков под строительство индивидуального жилищного строительства", - отмечается в резолюции.

По мнению митингующих, судьи и акимы всех уровней должны избираться. Также участники митинга потребовали амнистировать "политических заключенных" и прекратить преследования "людей, которые выражают свое мнение".

Ранее сообщалось, что местные власти разрешили провести в воскресенье в самых крупных городах Казахстана - Алматы и Нур-Султане мирные митинги. В Алматы на митинг собрались, по разным оценкам, от 200 до 300 человек. Митинг в мегаполисе также завершился принятием резолюции, одним из требований которой было начать процесс демократизации общественно-политических отношений.