Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече в воскресенье с лидером КНДР Ким Чен Ыном обрисовал ему возможности для развития северокорейского государства в обмен на отказ от ядерного оружия.
"Это была продуктивная встреча. Я сообщил о тех перспективах, ожидающих Северную Корею (в случае решения ядерной проблемы - ИФ), - заявил он, выступая перед служащими в Южной Корее военными США.
Присутствующие встретили бурными аплодисментами слова Трампа о том, что он ранее в воскресенье стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР. Президент пояснил, что сделал это, когда услышал соответствующее предложения северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Как сообщалось, оба лидера непродолжительное время побыли на северокорейской стороне демилитаризованной зоны, а затем - провели переговоры уже на южнокорейской территории.
Выступление Трампа не обошлось без шуток. Так, когда он представлял сопровождающих его в поездке людей, президент попросил госсекретаря Майка Помпео сказать пару слов собравшимся военнослужащим. Для Помпео это, видимо, стало неожиданностью, потому что он не сразу поднялся на сцену. "Кто-нибудь знает, где наш госсекретарь?", - шутливо поинтересовался президент.
Помпео подошел к трибуне вместе с дочерью главы государства Иванкой. Появление последней вызвало бурную одобрительную реакцию военнослужащих.
"Прекрасная пара. Майк, это же красавица и чудовище", - сказал Трамп, глядя на дочь и главу госдепа.
После выступления Трамп завершил визит в Южную Корею. В настоящее время его самолет вылетает в США.
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