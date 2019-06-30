Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9318 RUR   0.0269 GBR   2.1542 TRY   0.2942

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.43 0.05 Brent 66.55 0.06

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.06.2019 16:57

Трамп рассказал военным США о радужных перспективах КНДР и сравнил свою дочь и Помпео с "красавицей и чудовищем"

Президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече в воскресенье с лидером КНДР Ким Чен Ыном обрисовал ему возможности для развития северокорейского государства в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Это была продуктивная встреча. Я сообщил о тех перспективах, ожидающих Северную Корею (в случае решения ядерной проблемы - ИФ), - заявил он, выступая перед служащими в Южной Корее военными США.

Присутствующие встретили бурными аплодисментами слова Трампа о том, что он ранее в воскресенье стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР. Президент пояснил, что сделал это, когда услышал соответствующее предложения северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Как сообщалось, оба лидера непродолжительное время побыли на северокорейской стороне демилитаризованной зоны, а затем - провели переговоры уже на южнокорейской территории.

Выступление Трампа не обошлось без шуток. Так, когда он представлял сопровождающих его в поездке людей, президент попросил госсекретаря Майка Помпео сказать пару слов собравшимся военнослужащим. Для Помпео это, видимо, стало неожиданностью, потому что он не сразу поднялся на сцену. "Кто-нибудь знает, где наш госсекретарь?", - шутливо поинтересовался президент.

Помпео подошел к трибуне вместе с дочерью главы государства Иванкой. Появление последней вызвало бурную одобрительную реакцию военнослужащих.

"Прекрасная пара. Майк, это же красавица и чудовище", - сказал Трамп, глядя на дочь и главу госдепа.

После выступления Трамп завершил визит в Южную Корею. В настоящее время его самолет вылетает в США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ВОЕННЫЕ


Похожие новости


Трамп назвал встречу с Ким Чен Ыном "очень легендарной", но санкции решил не отменять Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР Иран должен заключить соглашение с США, если его волнуют собственные граждане - Трамп Трамп рассчитывает встретиться с Путиным в Осаке на G20 - Болтон Трамп не планирует встречаться с Ким Чен Ыном во время поездки в Южную Корею Трамп вновь призвал Иран к отказу от ядерного оружия и спонсирования террористов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]