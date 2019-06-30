Российско-грузинский диалог возможен после извинений со стороны Грузии - Матвиенко

Восстановление российско-грузинского диалога возможно после прекращения в Грузии "русофобской волны" и извинений с грузинской стороны, заявила в воскресенье спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"У нас нет антигрузинских настроений. Мы по-прежнему любим грузин, у нас длинная история совместного проживания в одной стране. Но власти Грузии делают все возможное, чтобы разорвать отношения, под чью-то диктовку, чью - очевидно", - сказала Матвиенко журналистам в Женеве.
По ее словам, пока Грузия "не проявит власть, не наведет порядок, не прекратится русофобская волна, которую подняли радикалы, не о чем говорить".
"Пусть извинятся, за то, что произошло. Тогда возможен диалог", - сказала спикер верхней палаты российского парламента.
"Конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали", - добавила Матвиенко.
По ее словам, Грузия "показала себя как безответственный член международного сообщества", пригласив законодателей и потом, "устроив провокацию, которая была заготовлена заранее, поднять русофобскую волну"
"За этим стоит борьба за власть, очередной ее виток", - уверена Матвиенко.
Она назвала недопустимым совершенное на российского депутата нападение и поддержала МИД РФ, рекомендовавший россиянам не ездить в Грузию. "Мы беспокоимся за безопасность граждан", - сказала спикер Совета Федерации.
20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия. Ее возглавлял Депутат Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.
Собравшиеся у здания грузинского парламента демонстранты с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать его, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.
После этого 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.
43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО начала работу в Баку
ЮНЕСКО приветствует инициативу Баку по учреждению Музея науки – гендиректор
Сделка по Denizbank одобрена австрийским и российским регуляторами - Сбербанк
Министры ОПЕК+ обсудят возможность продления сделки по снижению нефтедобычи на 6-9 месяцев
Новак: более целесообразно продлевать сделку ОПЕК+ на 9 месяцев
Сборная Азербайджана замкнула десятку на II Евроиграх
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"
В церкви на востоке Грузии археологи обнаружили уникальные надписи Х века
ГААД получит 5,6 млн манатовна строительство автодороги на юге Азербайджана
Сокращение турпотока из РФ в 2019г может стоить экономике Грузии до $300 млн - Нацбанк страны
ГААД получит около 3 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Трамп и Путин встретятся в Осаке 28 июня в 14:00 по местному времени - представитель Белого дома
Президент Молдавии сообщил, что в ближайшее время отправится с визитом в Брюссель, а осенью - в США
Американские горки на нефтяном рынке
Премьер Армении, где героизируют лидеров, называющих себя расистами, а свою теорию расизмом, отчего-то вдруг стал обвинять в расизме Азербайджан – завсектором АП Азербайджана
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви