В церкви на востоке Грузии археологи обнаружили уникальные надписи Х века

Грузинские археологи на территории Лагодехского заповедника (регион Кахетия, Восточная Грузия) во время работ по очистке церкви Кочало обнаружили плиту с уникальными надписями, сделанными на "асомтаврули" - древнейшем виде грузинского письма, которое использовалось более тысячи лет назад.
Специалисты утверждают, что текст выполнен в конце X века и сообщает о пожертвовании земель для церкви. Надписи представляют большую историческую ценность, поскольку в них упоминаются неизвестные до сих пор правители и топографические названия исторической области Эрети, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального агентства культурного наследия Грузии.
В частности, в древних текстах говорится о царе и царице Эрети - Адарнасе и Динарии, о которых грузинские историки знали только по нарративным источникам.
"Полное палеографическое изучение надписи продолжится в агентстве на будущей неделе, а после завершения исследования будет обнародовано резюме", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Национального агентства, церковь Кочала относится к периоду VI-VII вв. Согласно обнаруженным надписям, к концу Х века церковь являлась монастырем. После вторжения персов во главе с Шах-Аббасом в 1614-1617 годах территория Лагодехи была опустошена, что стало предпосылкой для уничтожения исторических упоминаний. Предположительно именно в тот период церковь Кочало была разрушена.
В 2006 году церкви Кочало был присвоен статус памятника национального значения.
Название Эрети используется в грузинских источниках для обозначения той области Албании, которой с V века правили цари Иберии. Позднее по Эрети проходила граница между христианским и исламским Закавказьем. В настоящее время территория Эрети разделена между Грузией и Азербайджаном.
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