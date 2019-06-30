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Это интересно 30.06.2019 18:10

В церкви на востоке Грузии археологи обнаружили уникальные надписи Х века

Грузинские археологи на территории Лагодехского заповедника (регион Кахетия, Восточная Грузия) во время работ по очистке церкви Кочало обнаружили плиту с уникальными надписями, сделанными на "асомтаврули" - древнейшем виде грузинского письма, которое использовалось более тысячи лет назад.

Специалисты утверждают, что текст выполнен в конце X века и сообщает о пожертвовании земель для церкви. Надписи представляют большую историческую ценность, поскольку в них упоминаются неизвестные до сих пор правители и топографические названия исторической области Эрети, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального агентства культурного наследия Грузии.

В частности, в древних текстах говорится о царе и царице Эрети - Адарнасе и Динарии, о которых грузинские историки знали только по нарративным источникам.

"Полное палеографическое изучение надписи продолжится в агентстве на будущей неделе, а после завершения исследования будет обнародовано резюме", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Национального агентства, церковь Кочала относится к периоду VI-VII вв. Согласно обнаруженным надписям, к концу Х века церковь являлась монастырем. После вторжения персов во главе с Шах-Аббасом в 1614-1617 годах территория Лагодехи была опустошена, что стало предпосылкой для уничтожения исторических упоминаний. Предположительно именно в тот период церковь Кочало была разрушена.

В 2006 году церкви Кочало был присвоен статус памятника национального значения.

Название Эрети используется в грузинских источниках для обозначения той области Албании, которой с V века правили цари Иберии. Позднее по Эрети проходила граница между христианским и исламским Закавказьем. В настоящее время территория Эрети разделена между Грузией и Азербайджаном.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АРХЕОЛОГИ, НАХОДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]