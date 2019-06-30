ЮНЕСКО приветствует инициативу Баку по учреждению Музея науки – гендиректор

ЮНЕСКО поддерживает инициативу Азербайджана по учреждению Музея науки, заявила генеральный директор организации Одре Азуле, сообщает сайт главы государства.
«На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Азуле высоко оценила вклад Баку в развитие межкультурного диалога и отметила значение, придаваемое в республике сохранению и пропаганде культурного и исторического наследия», - говорится в сообщении.
Стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества в научной и образовательной сферах между Азербайджаном и ЮНЕСКО, подчеркнули значение реализуемых в этих областях проектов организации.
Р.Бабаев
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