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Внешняя политика 30.06.2019 16:30

ЮНЕСКО приветствует инициативу Баку по учреждению Музея науки – гендиректор

ЮНЕСКО поддерживает инициативу Азербайджана по учреждению Музея науки, заявила генеральный директор организации Одре Азуле, сообщает сайт главы государства.

«На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Азуле высоко оценила вклад Баку в развитие межкультурного диалога и отметила значение, придаваемое в республике сохранению и пропаганде культурного и исторического наследия», - говорится в сообщении.

Стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества в научной и образовательной сферах между Азербайджаном и ЮНЕСКО, подчеркнули значение реализуемых в этих областях проектов организации.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЮНЕСКО, МУЗЕЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]