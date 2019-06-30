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Регион 30.06.2019 18:36

Анкара обещает дать отпор в случае враждебных действий Хафтара

Турция готова жестко отреагировать в случае враждебных действий со стороны сил Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, заявил в воскресенье турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"Турция продолжает усилия по вкладу в обеспечение мира и безопасности в Ливии. На данном фоне любой враждебный шаг или атаки на турецкую сторону получат самый жесткий отпор. Хотелось бы отметить, что Анкара предприняла в данной связи все необходимые меры", - сообщил министр агентству "Анадолу".

Комментарий последовал после того, как представитель армии Хафтара, комментируя потерю контроля над городом Гарьян к югу от Триполи, пригрозил атаковать турецкие объекты в Ливии. Такую позицию он озвучил, так как, по мнению сторонников Хафтара, Турция оказывает поддержку их противникам, удерживающим Триполи.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ЛИВИЯ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]