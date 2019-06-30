Турбулентные процессы в мировой экономике повлияли на настрой саммита G20 в Осаке - Песков

Настрой лидеров стран на саммите "большой двадцатки" в Осаке отличался от того, что было на саммите G20 в Аргентине в 2018 году, на это влияет турбулентность в мировой экономике, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сам настрой на "двадцатке" в этом году отличает, может быть, даже от Аргентины. Ситуация в мировой экономике достаточно турбулентная. И хотя вроде бы нет кризиса, и многие страны демонстрируют уверенные темпы роста, но является ли это естественным ростом?" - сказал Песков в интервью передаче "Москва. Кремль. Путина" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
По его словам, возникают вопросы, является ли этот рост "побочным эффектом протекционистских мер, которые широко сейчас практикует ряд стран во главе с США, какие будут побочные эффекты для мировой экономики, насколько это девальвирует роль ВТО".
Говоря о саммите, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "российский лидер всегда в центре внимания и всегда очень активно представляет нашу страну и участвует в обсуждении повестки дня "двадцатки".
"Так было и на этот раз", - отметил Песков, добавив, что речь идет и о самом саммите, а также и об огромном количестве двусторонних встреч, которые прошли "на полях" саммита за двое суток.
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