Песков: Трамп на встрече с Путиным выразил сожаление, что объём товарооборота РФ-США уступает объему между РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп по ходу встречи с президентом РФ Владимиром Путиным давал поручения, в том числе главе Минфина, проанализировать факторы, мешающие росту торговли с Россией, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Со стороны Трампа было выражено сожаление, что объем торгово-экономических взаимоотношений между Россией и США значительно уступает, например, объему товарооборота между Россией и Китаем. И Трамп сказал, что нам нужно обязательно что-то делать, и дал прямо на встрече поручение своим коллегам, господину Мнучину, чтобы тот вместе с его российским визави, в данном случае это Силуанов, чтобы они посмотрели, какие именно факторы являются ограничителями для роста торгово-экономических отношений между Москвой и Вашингтоном", - сказал Песков в интервью программа "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия" (ВГТРК).
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Трамп давал поручения по ходу встречи с Путиным. "То есть американский президент достаточно концентрированно выражал свое намерение активизировать диалог. Что касается Путина, он давно говорил о своем желании идти по пути нормализации отношений, идти по пути их развития", - сказал Песков.
При этом он напомнил и о том, что Путин говорил, что без взаимности со стороны Америки об этом говорить, к сожалению, не приходится. "Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента. Посмотрим, что будет дальше", - сказал Песков.
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