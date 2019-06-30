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Спорт 30.06.2019 22:40

Сборная Азербайджана замкнула десятку на II Евроиграх

Сборная Азербайджана заняла десятое командное место на завершившихся в Минске II Европейских играх.

Азербайджанские атлеты завоевали 28 призовых медалей на соревнованиях, завершившихся в воскресенье в столице Беларуси. В активе сборной Азербайджана 5 золотых, 10 серебряных и 13 бронзовых медалей. В последний день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали три серебряные и одну бронзовую медаль.

Чемпионами II Евроигр в составе азербайджанской команды стали борцы вольного стиля Махир Амирасланов, Гаджи Алиев и Мария Стадник, боксер Альфонсо Домингес и каратист Асиман Гурбанлы.

Больше всех медалей среди азербайджанских атлетов в Минске завоевала акробатская пара Абдулла Аль-Мешаихи и Рухидил Гурбанлы – две серебряные и одну бронзовую.

Абсолютным победителем II Евроигр стала сборная России – 109 медалей (44 золотые, 23 серебряные, 42 бронзовые). Второе место в командном зачете заняли хозяева турнира – сборная Беларуси – 69 медалей (24, 16, 29), третье – Украина – 51 (16, 17, 18).

В первой десятке также расположились сборные Италии, Нидерландов, Германии, Грузии, Франции и Великобритании.

II Евроигры прошли в Минске с 21 по 30 июня. В них приняли участие около 3,6 тыс. спортсменов.

Р.Бабаев

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Тэги: ЕВРОИГРЫ, МЕДАЛИ, ИТОГИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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