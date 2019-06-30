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Внешняя политика 30.06.2019 22:50

43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО начала работу в Баку

Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева приняла участие в воскресенье в церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщают официальные СМИ.

«Мехрибан Алиева выступила на церемонии открытия», - говорится в сообщении.

На Бакинской сессии Комитета будут рассмотрены презентации 36 из 42 заявок, представленных для включения в Список Всемирного культурного наследия. Из них шесть предложений касаются природного, 28 – культурного и два – смешанного (как природного, так и культурного) наследия.

В мероприятии участвуют свыше 2,5 тыс. представителей из более чем 180 стран мира.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮНЕСКО, КОМИТЕТ, СЕССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]