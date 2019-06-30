43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО начала работу в Баку

Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева приняла участие в воскресенье в церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщают официальные СМИ.
«Мехрибан Алиева выступила на церемонии открытия», - говорится в сообщении.
На Бакинской сессии Комитета будут рассмотрены презентации 36 из 42 заявок, представленных для включения в Список Всемирного культурного наследия. Из них шесть предложений касаются природного, 28 – культурного и два – смешанного (как природного, так и культурного) наследия.
В мероприятии участвуют свыше 2,5 тыс. представителей из более чем 180 стран мира.
Р.Бабаев
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