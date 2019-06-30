В США участники президентской гонки от демократов не в восторге от встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Участники борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов раскритиковали встречу президента страны Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщают американские СМИ.
Так, сенатор Эми Клобучар заявила, что, конечно, надеется на решение проблемы КНДР. "Но до тех пор, пока не будет результатов, мы не сможем быть уверены, что план работает", - сказала она.
Один из ярких участников президентской гонки экс-конгрессмен Бето О Рурк предположил, что встреча придала Ким Чен Ыну веса на мировой арене, "но в обмен на это мы не получили существенных уступок".
Согласен с ним еще один демократ Джулиан Кастро. "Вот что произошло: этот президент поднял престиж такого диктатора как Ким Чен Ын", - считает он.
Довольно спокойно отреагировал на события на Корейском полуострове сенатор Берни Сандерс, которого считают одним из фаворитов в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов.
"Проводить переговоры с нашими соперниками - это неплохая идея", - заявил сенатор от штата Вермонт.
"Я бы хотел, чтобы он (Трамп - ИФ) делал бы то же самое в том, что касается ближневосточной проблемы и Персидского залива", - добавил Сандерс.
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