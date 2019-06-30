Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске, позже к ним присоединился Рахмон - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера, сообщил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон.
"Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Белоруссии неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон", - сказал Песков.
Он отметил, что лидеры трех стран по завершении встречи намерены посетить церемонию закрытия Вторых Европейских игр, которые проводятся в Минске.
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