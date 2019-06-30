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СНГ 30.06.2019 22:14

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске, позже к ним присоединился Рахмон - Песков

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске провели неформальную встречу в резиденции белорусского лидера, сообщил в воскресенье пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, позже к ним присоединился таджикский лидер Эмомали Рахмон.

"Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Белоруссии неформальную встречу. Позже к ним присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон", - сказал Песков.

Он отметил, что лидеры трех стран по завершении встречи намерены посетить церемонию закрытия Вторых Европейских игр, которые проводятся в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ЛИДЕРЫ/ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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