Голландец Марк Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Австрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Вторым финишную черту пересек монегаск Шарль Леклер из Ferrari, третьим - финн Валттери Боттас из Mercedes.
Действующий чемпион и лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) стал пятым, россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) - 17-м.
Благодаря триумфу в Австрии, Ферстаппен набрал 125 очков и поднялся на третье место в общем зачете. На первом месте после девяти этапов по-прежнему находится Хэмилтон (197), на втором - Боттас (166).
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