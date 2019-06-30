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Спорт 30.06.2019 21:00

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии "Формулы-1"

Голландец Марк Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Австрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишную черту пересек монегаск Шарль Леклер из Ferrari, третьим - финн Валттери Боттас из Mercedes.

Действующий чемпион и лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) стал пятым, россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) - 17-м.

Благодаря триумфу в Австрии, Ферстаппен набрал 125 очков и поднялся на третье место в общем зачете. На первом месте после девяти этапов по-прежнему находится Хэмилтон (197), на втором - Боттас (166).

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Тэги: АВСТРИЯ, АВТОСПОРТ, F1, РЕЗУЛЬТАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]