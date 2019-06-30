Голландец Марк Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при Австрии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Вторым финишную черту пересек монегаск Шарль Леклер из Ferrari, третьим - финн Валттери Боттас из Mercedes.

Действующий чемпион и лидер чемпионата британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) стал пятым, россиянин Даниил Квят (Toro Rosso) - 17-м.

Благодаря триумфу в Австрии, Ферстаппен набрал 125 очков и поднялся на третье место в общем зачете. На первом месте после девяти этапов по-прежнему находится Хэмилтон (197), на втором - Боттас (166).