Иран: без согласия внутри ОПЕК переговоры по соглашению ОПЕК+ бессмысленны

Министр нефти Ирана Бижан Зангане поддерживает кооперацию между странами ОПЕК и не-ОПЕК, но до тех пор, пока нет единодушия внутри ОПЕК, такая кооперация бессмысленна, считает он.
"Большинство членов ОПЕК являются нашими друзьями, но некоторые, несмотря на тот факт, что мы никогда не проявляли к ним враждебности, выбрали для себя действовать, как враги по отношению к великой иранской нации", - заявил Зангане агентству Shana перед вылетом на переговоры в Вену.
"Иран поддерживает кооперацию со странами не-ОПЕК, но до тех пор, пока определенные страны ОПЕК создают напряжение между другими членами, включая Иран, понимание между странами ОПЕК и не-ОПЕК бессмысленно, не оставляет пространства для кооперации и никто
не будет относиться к враждебным членам ОПЕК, как к добропорядочным", - сказал он.
"Некоторые соседние страны должны остановить придираться к Ирану и принять нашу руку дружбы. В противном случае, и без внутренненго единодушия в ОПЕК, любые другие жесты будут бесплодными.
Наблюдатели считают, что под враждебно настроенными странами Зангане имел в виду Саудовскую Аравию, поддерживающую политику США в отношении Тегерана.
В понедельник в Вене начинаются переговоры по продлению сделки по ограничению нефтедобычи между странами ОПЕК+.
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