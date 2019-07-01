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ТЭК 01.07.2019 08:57

Иран: без согласия внутри ОПЕК переговоры по соглашению ОПЕК+ бессмысленны

Министр нефти Ирана Бижан Зангане поддерживает кооперацию между странами ОПЕК и не-ОПЕК, но до тех пор, пока нет единодушия внутри ОПЕК, такая кооперация бессмысленна, считает он.

"Большинство членов ОПЕК являются нашими друзьями, но некоторые, несмотря на тот факт, что мы никогда не проявляли к ним враждебности, выбрали для себя действовать, как враги по отношению к великой иранской нации", - заявил Зангане агентству Shana перед вылетом на переговоры в Вену.

"Иран поддерживает кооперацию со странами не-ОПЕК, но до тех пор, пока определенные страны ОПЕК создают напряжение между другими членами, включая Иран, понимание между странами ОПЕК и не-ОПЕК бессмысленно, не оставляет пространства для кооперации и никто

не будет относиться к враждебным членам ОПЕК, как к добропорядочным", - сказал он.

"Некоторые соседние страны должны остановить придираться к Ирану и принять нашу руку дружбы. В противном случае, и без внутренненго единодушия в ОПЕК, любые другие жесты будут бесплодными.

Наблюдатели считают, что под враждебно настроенными странами Зангане имел в виду Саудовскую Аравию, поддерживающую политику США в отношении Тегерана.

В понедельник в Вене начинаются переговоры по продлению сделки по ограничению нефтедобычи между странами ОПЕК+.

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Тэги: ИРАН, ОПЕК, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]