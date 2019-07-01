Сделка ОПЕК+ будет продлена, но консенсуса по срокам пока нет

Сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+ будет продлена, высказал мнение министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в беседе с журналистами.

По его словам, решение об этом будет принято на заседании ОПЕК и ОПЕК+ в понедельник-вторник достаточно легко.

"Мы ожидаем позитивной встречи. Я буду говорить мнение со стороны ОАЭ. Мы ожидаем "легкую" встречу и решение. Я думаю, что сделка исполняется больше чем на 100%. Я думаю, что мы достигнем соглашения о продлении сделки для балансировки рынка во втором полугодии", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, на сколько будет продлена сделка, на 6 или 9 месяцев, Мазруи сказал: "Я не знаю, мы должны будем обсудить этот вопрос".

"Я предпочитаю дождаться и услышать техническую команду (министерский технический комитет ОПЕК+ - ИФ), которая представит анализ рынка", - подчеркнул он.

"ОПЕК - это организация стран, поэтому каждая страна должна принять решение, и каждый голос учитывается", - добавил Мазруи.

"По моему мнению, сделку необходимо продлевать", - заключил он.

Саудовская Аравия поддерживает продление сделки на 9 месяцев, "но нужно поговорить с другими министрами", передает агентство Bloomberg слова министра энергетики королевства Халид аль-Фалих. Он выразил опасения насчет роста спроса на нефть, отметив, что ужесточать квоты нет необходимости.

Министр нефти Ирака Амир Габдан заявил, что опасения насчет избытка нефти на рынке остаются, и нужно решение, чтобы вернуть баланс на рынок и поддержать цены. "Решение о продлении ослабит вызовы и проблемы, которые испытывает рынок", - передает агентство Bloomberg его слова.

Министр нефти Омана Мохаммед аль-Румхи, в свою очередь, сообщил журналистам: "Я чувствую себя хорошо (от решения от продления сделки - ИФ).Если кто-то может сделать работу за тебя, почему нет", - пошутил он.

Аль-Румхи выразил мнение, что продление необходимо, поскольку рынок - хрупкий. "Нам нужно перезарядить батарею", - пояснил он.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, отвечая на вопрос, есть ли консенсус среди участников соглашения о его продлении на 6-9 месяцев сказал, что "это все еще обсуждается сегодня".

"По меньшей мере, группа ОПЕК завтра должна быть способна договориться, в обозначенные сроки. Это хороший уровень (продления - ИФ) для обсуждения", - сказал Баркиндо.