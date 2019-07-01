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Регион 01.07.2019 09:14

Более 40 человек пострадали во время драки между рабочими на нефтегазовом месторождении в Казахстане

В результате драки с участием местных и иностранных рабочих подрядной компании "Тенгизшевройл" (ТШО) на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана пострадало более 40 человек, сообщила пресс-служба компании.

"В клиниках ТШО была оказана медицинская помощь более чем 40 работникам", - говорится в обновленной информации ТШО, распространенной в понедельник.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших.

В настоящее время ситуация на Тенгизе стабильная, уточнили в компании.

Как сообщалось, поводом для драки, произошедшей в субботу в вахтовом поселке Тенгиз, послужила фотография, опубликованная в профиле в Whatsapp сотрудником компании - гражданином Ливии. На фото изображена местная девушка-оператор компании и сам иностранный рабочий с рацией в руках, антенна которой направлена в сторону девушки. Местные рабочие посчитали данный снимок непристойным, оскорбляющим честь сотрудницы и их соотечественницы. Всего в результате драки легкие телесные повреждения получили более 30 человек.

"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП LUKArco (5%). Компания работает в Казахстане с 1993 года.

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Тэги: КАЗАХСТАН, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, КОНФЛИКТ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]