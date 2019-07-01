Более 40 человек пострадали во время драки между рабочими на нефтегазовом месторождении в Казахстане

В результате драки с участием местных и иностранных рабочих подрядной компании "Тенгизшевройл" (ТШО) на нефтегазовом месторождении Тенгиз в Атырауской области Казахстана пострадало более 40 человек, сообщила пресс-служба компании.

"В клиниках ТШО была оказана медицинская помощь более чем 40 работникам", - говорится в обновленной информации ТШО, распространенной в понедельник.

Ранее сообщалось о 30 пострадавших.

В настоящее время ситуация на Тенгизе стабильная, уточнили в компании.

Как сообщалось, поводом для драки, произошедшей в субботу в вахтовом поселке Тенгиз, послужила фотография, опубликованная в профиле в Whatsapp сотрудником компании - гражданином Ливии. На фото изображена местная девушка-оператор компании и сам иностранный рабочий с рацией в руках, антенна которой направлена в сторону девушки. Местные рабочие посчитали данный снимок непристойным, оскорбляющим честь сотрудницы и их соотечественницы. Всего в результате драки легкие телесные повреждения получили более 30 человек.

"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана.

Участниками ТОО "Тенгизшевройл" являются Chevron (50%) и ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%), а также российско-американское СП LUKArco (5%). Компания работает в Казахстане с 1993 года.