Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35

Россия готова продать Азербайджану многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 и многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35, сообщает азербайджанский сайт военных новостей AzeriDefence.
По информации издания, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) РФ организовала представителям министерства обороны Азербайджана презентацию вышеуказанных машин на полях пятого международного военно-технического форума «Армия-2019».
«На полях «Армия-2019» Азербайджану презентована обновленная модель военно-транспортного самолета Ил-76MD-90A, Су-34 и Су-35. Мы готовы приступить к переговорам по вопросам экспорта в Азербайджан этих моделей», - сказал изданию представитель ОАК.
По словам собеседника издания, ОАК ранее предлагал Азербайджану Су-30СМ и Миг-35. «Однако, Азербайджан не сделал какой-либо выбор по указанным моделям»,- отметил он.
Ф.Исазаде
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