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Оборона 01.07.2019 09:15

Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35

Россия готова продать Азербайджану многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 и многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35, сообщает азербайджанский сайт военных новостей AzeriDefence.

По информации издания, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) РФ организовала представителям министерства обороны Азербайджана презентацию вышеуказанных машин на полях пятого международного военно-технического форума «Армия-2019».

«На полях «Армия-2019» Азербайджану презентована обновленная модель военно-транспортного самолета Ил-76MD-90A, Су-34 и Су-35. Мы готовы приступить к переговорам по вопросам экспорта в Азербайджан этих моделей», - сказал изданию представитель ОАК.

По словам собеседника издания, ОАК ранее предлагал Азербайджану Су-30СМ и Миг-35. «Однако, Азербайджан не сделал какой-либо выбор по указанным моделям»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, САМОЛЕТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]